A peine sorti de prison…« l’étrangleur du RER C » attaque une jeune femme

Adhams A. a été condamné à de multiples reprises pour des agressions de femmes dans les transports en commun en Ile-de-France.

Le mode opératoire était toujours le même. Il repérait une passagère seule dans une rame, l’étranglait et la menaçait de mort, avant de la dépouiller.

Cet homme de 31 ans, surnommé « l’étrangleur du RER C », est sorti de prison au début du mois de janvier 2026.

Adhams A. a récidivé deux semaines plus tard en attaquant une jeune femme près de la gare de Montigny-Beauchamps, dans le Val d’Oise.

Il a suivi sa victime durant de longues minutes, avant de la surprendre le moment opportun. Cette fois, il l’a attaquée avec une arme blanche.

Le suspect a été interpellé mercredi 21 janvier et a été placé en garde à vue.

Source : F D