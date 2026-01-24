Une fillette de 10 ans emmène un couteau à l’école et menace de mort une camarade

Une fillette de 10 ans s’est rendue à son école primaire de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, avec un couteau dans sa trousse.

Cette élève de CM2 a montré son arme à trois camarades, qui ont prévenu une enseignante. L’une d’elles a également alerté une camarade qui était en conflit avec la mise en cause, pour la prévenir qu’elle était en danger.

Cette dernière aurait ensuite été menacée de mort par la porteuse du couteau, qui venait d’apprendre que l’information circulait dans l’établissement.

« Dis-moi qui t’a dit que j’avais un couteau, sinon, je te tue. Et tes deux copines aussi », lui aurait-elle dit.

Les parents de la victime ont déposé plainte pour menaces de mort et harcèlement.

L’établissement a alors décidé d’éviter tout contact entre elle et la fillette qui l’aurait menacée. Elles devaient notamment se partager la cour de récréation et ne pas manger à la cantine au même moment.

Une situation que les parents d’élèves jugent injuste pour la victime présumée.

Source : F D