Communication…Pourquoi Diomaye ne peut se passer de l’armada Pastef

L’atmosphère politique sénégalaise est marquée par un paradoxe singulier qui redéfinit les contours du pouvoir exécutif. D’un côté, la coalition Diomaye Président retrouve des couleurs, portée par un élan d’adhésions massives et la coordination stratégique d’Aminata Touré, qui tente de structurer un bloc de soutien élargi. De l’autre, un froid persistant s’installe entre cette coalition et le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité. Une déconnexion brutale avec la force de frappe militante qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye au sommet de l’État serait une erreur.

Au-delà des simples calculs électoraux et des répartitions de sièges, c’est sur le terrain névralgique de la communication que le déséquilibre entre Diomaye Président et son socle originel est le plus criant. Le Pastef n’est pas qu’une formation politique classique, c’est une machine médiatique d’une efficacité redoutable, capable de saturer l’espace public et de dicter l’agenda national en quelques minutes seulement. Pour le Palais, s’éloigner de ce socle revient à se priver du bouclier le plus robuste face aux critiques de l’opposition et aux impatiences croissantes d’une population qui attend des résultats concrets.

La force réelle du Pastef, son véritable « nerf de la guerre », réside dans l’hégémonie de ses relais digitaux. Véritables sentinelles du Web, les militants et sympathisants du parti ont érigé une architecture de communication horizontale que nulle structure traditionnelle ne peut aujourd’hui égaler au Sénégal. Sur Facebook, X (ex-Twitter) ou TikTok, l’influence du Pastef repose sur une réactivité chirurgicale et une armée de créateurs de contenus, capables de transformer chaque annonce gouvernementale en un événement viral, ou de neutraliser les attaques adverses avant même qu’elles n’atteignent les circuits de l’information grand public.

Pour Bassirou Diomaye Faye, la tentation de bâtir une force alternative, bien que légitime, ne doit pas occulter une réalité pragmatique : la coalition Diomaye Président manque cruellement de cette agilité numérique. Les nouveaux adhérents, souvent issus de mouvements citoyens ou de partis classiques, apportent certes une légitimité de notables et une expertise technique, mais ils ne possèdent ni les codes sémantiques, ni la discipline de l’armée numérique nécessaire pour mener la bataille de l’opinion à l’ère du tout-digital.

En politique, le silence ou une communication institutionnelle trop rigide peut être interprété par la masse comme une forme de faiblesse ou d’hésitation. Se couper, même partiellement, de la force de communication du Pastef, c’est accepter de voir son action gouvernementale filtrée par des médias classiques, sans avoir la capacité de riposter directement auprès de la jeunesse connectée, qui reste le cœur battant de son électorat.

L’enjeu crucial pour la stabilité du régime est donc de transformer cette relation de méfiance latente en une synergie stratégique de haut niveau. Le Chef de l’État a un besoin vital que les relais du Pastef continuent de porter « Le Projet » avec la même ferveur militante qu’en mars 2024. Sans cette courroie de transmission, les réformes structurelles profondes et les ambitions de souveraineté portées par la présidence risquent de se heurter à un mur d’incompréhension populaire, faute d’une pédagogie numérique adaptée, massive et capable de vulgariser les enjeux complexes du développement.

Les conséquences politiques d’un éventuel divorce médiatique seraient désastreuses pour la suite du quinquennat. Un Président isolé de son appareil de propagande originel devient une cible facile pour les narratifs de désinformation. À l’inverse, une collaboration franche et coordonnée permettrait d’allier la stature de l’homme d’État, que Diomaye Faye incarne, à la puissance de mobilisation digitale du Pastef. C’est précisément dans cette alliance entre la majesté de la fonction et la fougue du mouvement que réside la véritable pérennité du pouvoir actuel.

Il est désormais impératif pour le locataire du Palais de l’Avenue Roume de rassurer son allié historique sur ses intentions réelles. La structuration de la coalition Diomaye Président ne doit plus être perçue comme un désaveu ou une machine de guerre interne, mais comme un élargissement nécessaire du camp présidentiel pour conquérir les segments modérés de l’électorat. Toutefois, cette extension restera superficielle si elle ne s’appuie pas sur l’expertise technologique et l’engagement émotionnel des équipes de communication du Pastef, passées maîtres dans l’art de façonner le récit national et de protéger leurs leaders.

Si la résurrection de la coalition Diomaye Président offre au Chef de l’État une nouvelle marge de manœuvre politique, elle ne saurait en aucun cas remplacer le moteur révolutionnaire qu’est le Pastef. Pour réussir son quinquennat et naviguer sereinement vers les prochaines échéances électorales, Bassirou Diomaye Faye doit impérativement maintenir le cordon ombilical avec la force de communication de son parti d’origine.

