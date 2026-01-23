Découverte d’armes blanches au COUD : le MESRI annonce des mesures fermes

Des armes blanches et divers objets dangereux ont été découverts dans des chambres d’étudiants au Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD), à la suite d’opérations de contrôle menées récemment par les agents de sécurité de l’établissement. L’information a été rendue publique ce vendredi 23 janvier 2026 à travers un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).

Face à cette situation jugée préoccupante, le ministre de l’Enseignement supérieur a exprimé sa vive inquiétude, rappelant que l’espace universitaire doit demeurer un lieu de savoir, de liberté, de tranquillité et de sécurité. La présence d’armes, sous quelque forme que ce soit, y est strictement interdite.

Le ministère souligne que l’introduction, la détention et l’usage d’armes dans les établissements d’enseignement supérieur constituent une violation grave des règles en vigueur. À ce titre, des mesures préventives supplémentaires seront mises en œuvre, en coordination avec les autorités académiques et les forces de sécurité de l’État, parallèlement aux actions de sensibilisation déjà engagées.

Le communiqué précise également que des sanctions disciplinaires et pénales seront envisagées à l’encontre de toute personne dont la responsabilité serait établie dans ces faits.

Dans son message, le ministre appelle l’ensemble des étudiants à faire preuve de responsabilité et à se détourner de toute forme de violence, afin de préserver la sécurité et la cohésion sociale au sein des universités sénégalaises.