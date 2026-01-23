Sénégalais arrêtés au Maroc après la finale : Me Patrick Kabou fait le point

Plusieurs de nos compatriotes sont détenus au Maroc, depuis la finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can-2025). Me Patrick Kabou, Membre du pool d’avocats qui s’occupe de leur dossier, s’est exprimé sur la procédure.

Il renseigne que l’audience du 29 janvier lors de laquelle ils devraient être jugés, «se heurte à une réalité déjà exposée par les confrères : le mouvement de grève des avocats locaux». Ce qui laisse entrevoir, dit-il, «une réelle difficulté».

Les robes noires ont, cependant, introduit une demande de liberté provisoire. «Je précise que jusqu’à l’heure où cette note est transmise, aucun retour formel de la juridiction ne nous permet de nous avancer sur la suite donnée à notre demande de LP», précise Me Kabou repris par Seneweb.

Il informe aussi, que la mission d’aide et d’assistance à nos compatriotes continue à travers la représentation diplomatique et consulaire sur place.