La mal bouffe de l’ogre mondial (Par Rassoul Ba)

Il prenait les africains pour des rebuts. Il mentait. En réalité pour l’ogre c’était des amuse-gueules. Les nigérians, les sud-africains, les rwandais, les congolais sont déjà sur sa table en attendant les plats de résistance.

Son repaire est sacré, inviolable et gardé par des chiens de garde. Il a construit des digues tout en lorgnant les autres terriers. A coups de grognements, il obtient ce qu’il veut. Les pauvres se livrent pour espérer survivre. C’est le nouvel ordre mondial consacré au fast food de Davos.

Mais à force de tout dévorer : Vénézuela, Panama, Cuba, Groenland…la panse de l’ogre devient une baudruche. Incapable de faire passer les éléments, il est omnivore, les proies cessèrent d’avoir peur. Les conséquences de la mal bouffe trumpienne. Une pathologie du pouvoir absolu et du narcissisme politique.

Les faibles prirent leur courage à deux mains et s’unirent. L’ogre était acculé et isolé. Celui qui avait un appétit sans bornes, finit par se dévorer lui-même. Le stade suprême du capitalisme. Il a créé les conditions de sa propre disparition.

Les mémoires de Njoob Jaara.