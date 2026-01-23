Bordeaux : Mankeur Ndiaye affiche son soutien à Pierre Hurmic

L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a affiché publiquement son soutien au maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, candidat à sa propre succession lors des élections municipales prévues le 15 mars 2026.

«Avec mon ami Pierre Hurmic, maire écologiste de Bordeaux, officiellement candidat à sa propre succession pour un 2 ème mandat lors des élections municipales du 15 Mars 2026, jour de mon anniversaire. Je lui souhaite bonne chance. « A un moment de fracture démocratique… », dit-il», a-t-il écrit sur X anciennement Twitter.