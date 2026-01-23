Dernier hommage au soldat Cheikh Manga, tombé en mission en République centrafricaine

Les Armées sénégalaises ont rendu, ce vendredi 23 janvier 2026, un dernier hommage au soldat de 1ère classe Cheikh Manga, du Bataillon de Blindés, décédé en République centrafricaine alors qu’il était engagé dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

La cérémonie officielle de levée de corps s’est déroulée à l’Hôpital Principal de Dakar, en présence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, du Chef d’état-major général des Armées, de plusieurs autorités civiles et militaires, ainsi que de la famille du défunt et de ses frères d’armes.

Moment de forte émotion et de recueillement, cette cérémonie a été l’occasion pour la Nation de saluer la mémoire d’un soldat tombé dans l’accomplissement de son devoir, au service de la paix et de la stabilité internationales. Les honneurs militaires lui ont été rendus conformément aux traditions des Forces armées sénégalaises.

À titre posthume, le soldat de 1ère classe Cheikh Manga a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Lion, distinction qui vient reconnaître son engagement, son courage et le sacrifice consenti sous le drapeau sénégalais.

Par cet hommage solennel, le Sénégal réaffirme son attachement aux valeurs de paix, de solidarité internationale et de respect envers celles et ceux qui servent la Nation, parfois au prix de leur vie.