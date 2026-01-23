Propos racistes : l’Université Internationale de Casablanca met fin aux fonctions d’une enseignante et présente ses excuses

Dans un communiqué officiel rendu public, l’Université Internationale de Casablanca (UIC) a présenté ses excuses à l’ensemble de sa communauté académique ainsi qu’à toutes les personnes choquées par des propos à caractère raciste récemment diffusés, à titre strictement personnel, par l’une de ses collaboratrices.

L’établissement indique avoir agi avec diligence et fermeté dès la prise de connaissance des faits. Conformément à son code de conduite et au cadre réglementaire en vigueur, la direction de l’UIC a décidé de mettre un terme immédiat aux fonctions de l’enseignante concernée.

À travers cette décision, l’université réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs de respect, de dignité humaine, de diversité et de vivre-ensemble, qui constituent le socle de son projet éducatif. Elle assure par ailleurs que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin de garantir la continuité des activités académiques dans un environnement serein, sûr et respectueux.

Enfin, l’UIC appelle à l’apaisement, au sens des responsabilités et au respect mutuel. Elle souligne sa volonté de tirer les enseignements nécessaires de cet incident afin de renforcer ses mécanismes de prévention et d’éviter toute situation similaire à l’avenir.