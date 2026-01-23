Violencess sur mineurs : des responsables de l’American Dara Academy arrêtés

Quatre responsables de l’American Dara Academy, un établissement privé situé entre Keur Massar et Toubab Dialao, ont été arrêtés par la Brigade de recherches de Keur Massar avant d’être déférés, ce mardi 21 janvier, devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour fonctionnement illégal, coups et blessures volontaires sur mineurs et mise en danger de la vie d’autrui.

L’affaire a éclaté le 12 janvier à la suite d’une plainte déposée par Patrick Grey, directeur de la sécurité de l’ambassade des États-Unis à Dakar. Cette démarche faisait suite à la fugue d’une jeune pensionnaire qui dénonçait des violences graves et des traitements humiliants au sein de l’établissement. Selon des révélations de L’Observateur, plus de 100 mineurs américains figuraient parmi les quelque 300 élèves de la structure, dont les revenus mensuels étaient estimés à près de 300 millions de francs CFA.

Les investigations ont mis au jour des pratiques disciplinaires d’une extrême brutalité. Une pièce connue sous le nom de « Magic Room » servait de lieu d’enfermement pour les élèves considérés comme indisciplinés. Des superviseurs y administraient régulièrement des châtiments corporels. Lors des perquisitions, la plupart des enfants, visiblement terrorisés, sont restés silencieux. Seuls quatre adolescents âgés de 13 à 16 ans ont accepté de témoigner, montrant des traces de sévices subis.

Le Groupe Futurs Médias rapporte que l’école, créée en 2019 à Keur Massar pour accueillir des enfants américains et leur dispenser notamment un enseignement axé sur la culture musulmane, avait rapidement gagné en notoriété. Face à l’afflux d’élèves, une annexe a été ouverte à Toubab Dialao. Contrairement au site principal, cette extension fonctionnait sans autorisation du ministère de l’Éducation. Plus de 50 enfants y vivaient dans des conditions jugées indignes : bâtiments inachevés, absence de clôture et installations sanitaires précaires. L’enquête a également établi que le véritable promoteur, un binational américano-guinéen identifié comme M.S. Diallo, aurait dissimulé son implication en recourant à un prête-nom.

Entendus par les enquêteurs, les suspects ont tenté de minimiser les faits, évoquant de simples rappels à l’ordre. Une version contredite par le rapport de l’Action Éducative en Milieu Ouvert (Aemo), qui fait état d’une violence institutionnalisée et souligne l’absence totale de mécanismes de protection des enfants.

Les investigations se poursuivent afin d’évaluer l’ampleur des préjudices physiques et psychologiques subis par ces jeunes pensionnaires.