Saraya : une poursuite douanière se termine par un accident

Un incident spectaculaire s’est produit ce vendredi matin dans la commune de Saraya, où une intervention des agents des Douanes a failli virer au drame. Un véhicule de service s’est encastré dans une boutique à l’issue d’une course-poursuite engagée dans le cadre d’un contrôle de routine. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

D’après les informations recueillies par Seneweb , les agents de la brigade des Douanes effectuaient des vérifications portant sur des motos et véhicules en situation irrégulière. Au cours de l’opération, ils ont tenté d’intercepter un motocycliste circulant à vive allure. Refusant d’obtempérer, ce dernier a pris la fuite, contraignant les douaniers à engager une poursuite.

La situation s’est compliquée dans un virage, où le motocycliste a perdu le contrôle de son engin avant de chuter. Presque simultanément, le conducteur du véhicule des Douanes, confronté aux mêmes contraintes de trajectoire, a également perdu la maîtrise du volant. Le véhicule administratif a alors quitté la chaussée pour terminer sa course dans une boutique en bordure de route.

L’impact a causé d’importants dégâts matériels. La devanture de l’établissement commercial a été sérieusement endommagée, tandis que l’avant du véhicule de service a subi de lourdes avaries. Il a d’ailleurs fallu l’intervention d’un camion pour retirer l’automobile des lieux.

Le motocycliste impliqué dans l’incident a toutefois réussi à s’échapper après sa chute et demeure, pour l’heure, introuvable.

Si les dégâts matériels sont considérables, l’absence de blessés reste le principal soulagement dans cette affaire qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.

Source : Seneweb