Thiès : Il poignarde son ami…et prend deux mois ferme

M. Ndiaye a comparu devant le tribunal pour des faits de coups et blessures volontaires ayant occasionné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 45 jours. Il lui est reproché d’avoir poignardé la victime, A. Mbaye, à la cuisse et à la main à l’aide d’un couteau. Les faits se sont déroulés à Thiès.

À la barre, le prévenu a contesté l’usage d’une arme blanche. Il a expliqué qu’une altercation l’avait opposé à la partie civile à la suite d’un différend impliquant son grand frère. Selon sa version des faits, il ne détenait pas de couteau et a affirmé que les blessures avaient été causées par une bouteille qu’il tenait en main lors de la bagarre.

La victime, A. Mbaye, a confirmé avoir été grièvement blessée à la main et à la cuisse. Se constituant partie civile, il a réclamé la somme de 300 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

De son côté, le procureur de la République a estimé que les faits étaient constants au regard des éléments du dossier et des débats à l’audience. Il a requis une peine de trois mois de prison ferme à l’encontre du prévenu.

À l’issue des délibérations, le juge a condamné M. Ndiaye à deux mois de prison ferme. Il devra également verser à la partie civile la somme de 100 000 FCFA en guise de réparation.

Source : Seneweb