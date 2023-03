Ousmane Sonko change de stratégie de combat

Exit les concerts de casseroles ! Place aux « grèves générales » et à la « désobéissance civile ». Sur son lit d’hôpital, le leader de Pastef, Ousmane Sonko a réfléchi à de nouvelles formes de lutte contre le président Macky Sall et son régime. Ainsi, après un bilan mitigé de la première trouvaille, les « concerts de casseroles », le leader de l’opposition propose des « grèves générales » et une « désobéissance civile ». Le but ultime recherché à travers ces nouvelles stratégies est, selon le maire de Ziguinchi, de « paralyser le pays » en plus de croiser le fer avec le régime sur le terrain. Pour la réussite de ces actions, il lance un appel aux commerçants, aux transporteurs et à l’ensemble des Sénégalais, lit-on sur Seneweb.