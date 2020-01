« Ousmane Sonko n’est pas républicain » Selon…

selon Mamadou Libasse Basse, jeune leader politique Apériste de Djeddah Thiaroye Kaw, Sonko est un anti républicain. Selon lui Sonko ne devait pas faire une sortie le 31 décembre en même temps que Macky :« Ousmane Sonko n’est pas républicain et il n’a pas la posture d’un homme d’Etat. On a l’impression qu’il n’a pas de conseillers. Comment peut-on discuter l’audimat à un Président de la République ? Il s’est rabaissé alors qu’il comptait faire le buzz. Il a été ridicule. Un homme politique doit être élégant et patient. Idrissa Seck, Khalifa Sall et les autres sont aussi des opposants politiques. Et pourtant, ils sont tous restés à la maison pour écouter leur Président s’adresser à la Nation. Je suis sûr, après son camouflet, il n’aurait plus refait cet entretien. Et puis, il s’est même rabaissé puisqu’il n’était pas le premier choix de l’animateur de l’émission. Il n’a été qu’un pneu de secours. »