Ousmane Wade…l’homme des 100.000 logements de Macky

Ousmane Wade économiste financier précédemment directeur général de la construction et de l’habitat aura la lourde responsabilité de mettre en œuvre et de piloter en qualité d’administrateur du fond pour l’habitat social pour gérer en méthode fast track les 100.000 logements. Cette mesure a été prise hier en conseil des ministres : « Monsieur Ousmane WADE, Economiste-financier, précédemment Directeur général de la Construction et de l’Habitat du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, est nommé Administrateur du Fonds de l’Habitat social du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. »