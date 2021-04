Panique à Wari…postes supprimés et licenciement à gogo

Des travailleurs, regroupés dans le “Collectif d’employés de Wari SA”, crient leur ras-le bol face à “l’injustice qu’ils subissent depuis plusieurs mois” de la part de leur ex-employeur qui les a licenciés.

Tous des employés avec des contrats à durée indéterminée, le collectif, dans une note d’information aux médias, déclare avoir reçu, “en date du jeudi 25 février 2021 pour la plupart des lettres de suppression de poste faisant état de lettre de licenciement avec effet le vendredi 26 février 2021, avec pour Objet : Réorganisation et suppression de Poste”.

« N’ayant reçu aucun droit pendant plus d’une quinzaine de jours, Au milieu du mois de Mars, le 19 plus précieusement, nous avons reçu chacun un document comportant le solde de tout compte daté du 26/02/2021 ne comportant aucune date d’échéance de paiement, que nous avons tous signé et retourné à la direction », lit-on, entre autres.

Ces pères de familles qui vivent de dures journées, sans pouvoir honorer leurs dépenses quotidiennes etc. ont fait des pieds et des mains (rencontre avec la Direction, plainte à l’inspection du travail, courrier à la Cnts) pour avoir leurs droits.