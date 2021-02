Papa Mody Sow : « Le viol de sa propre conscience est une torture »

Réflexion axiologique sur le viol de conscience…Par Papa Mody Sow

L’Éthique est une sorte de viatique au service du devoir, surtout chez le patriote. Entrer en conflit avec sa propre personne, avec ses convictions intimes, c’est un véritable viol en soi. En fait plus qu’une sorte de déchéance morale, le viol de sa propre conscience, est une torture aux allures autodestructrices de ses rêves, de son existence qui repose de ce fait sur un postulat dual, à savoir: to be or not, « être ou ne pas être! Chaque acte posé par l’homme se révèle comme un.miroir de sa conscience. Voir Hamlet from Shakespeare

Papa Mody Sow journaliste consultant