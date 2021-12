Pape Diop n’est pas le « Gloria encagoulé »…de Macky Sall

La maturité du Président Pape DIOP face à l’insolence de ses détracteurs

On n’est jamais sali que plus sale que soi autrement dit wakh bou niiawe deukoul famou dieume famou diougué leu thiossano

Le Président Pape DIOP est aujourd’hui l’homme politique le plus respecté au Sénégal.

Il a eu tous les honneurs, a entendu tous les éloges, a écouté tous les discours et a fait tous les tours et ce n’est pas aujourd’hui qu’il va se rabaisser devant ses vautours de la plume pour ternir son parcours.

C’est mal le connaître que de lui coller la peau du Gloria encagoulé qui n’a pas le courage de s’afficher.

Allez demander à Macky et il vous dira que quand le président Pape Diop était au sommet de sa gloire, lui était dans un profond trou noir au point que celui que vous traitez de transhumant silencieux était son patron à l’époque et son plus grand bienfaiteur.

Le président Pape DIOP est un homme d’une personnalité rare, d’une dignité légendaire et d’une constance implacable, inébranlable et imperturbable.

Il a accompagné Wade depuis la création du PDS de 1974 à nos jours et il n’a jamais été tenté par cette aventure dont il a horreur et la prohibe au plus profond de son cœur malgré le fait que les ténors du Parti socialiste de l’époque aient tout fait pour qu’il quitte le navire libéral afin de rejoindre les prairies vertes plus juteuses et plus savoureuses.

Vous voulez qu’il vous rejoigne dans votre attitude belliqueuse, vos allégations malsaines, vos manipulations aberrantes, vos procès d’intentions et vos ressentiments toxiques plus puants que les fosses septiques.

Pape DIOP n’a pas votre temps et son altitude digne de son rang dépasse de loin votre attitude d’insulteurs et de troubleurs de la république.

C’est un homme d’état, un républicain qui ne se versera jamais dans des discours teintés d’indisciplines, d’impolitesse ou de maladresse contre qui que ce soit comme savent bien le faire les gougnafiers qui n’ont que cela comme métiers.

Pape DIOP est l’opposant le plus élégant et le plus civilisé du champ politique sénégalais.

Même quand il n’est pas d’accord, il l’exprimera d’une manière souple et flexible pour ne pas vexer ou heurter la sensibilité de son adversaire.

Mouhamadou Mansour MBAYE