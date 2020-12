Pape Sarr : « avec Macky Sall…mon Pays a perdu le Nord »

Un mois après, le remaniement de Macky SALL nous laisse encore sans voix et tous les militants convaincus qui avaient encore un peu de jugeotes pour défendre les réalisations et appeler à voter pour un second mandat peinent à accepter que ce n’est pas un cauchemar, mais bien un jeu de dupes dont ils ont été les superbes dindons.

On ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Mimi la cadence, cette brave dame des Nations Unies qui a si courageusement entrepris cette aventure pour le développement du Sénégal et qui a misé sans condition sur Macky Sall. Dieu soit loué qu’elle n’ait pas perdu de sa verve et de sa bravoure malgré le coup fourré dont elle a été l’objet.

Un coup aussi salace qu’inattendu et pour être sûr de lui faire mal, on l’a congédié sans autre forme de procès pour laisser la place à la personnalisation la plus aboutie du mensonge, de la tortuosité, et de la ruse abjecte. Mon petit frère me dit toujours méfie-toi Pape « Gnegno leppa ko djikk ». Je refuse cela parce qu’au 20ème siècle on ne peut plus concevoir que le mensonge puisse être un art de vivre.

Ce n’est pas une question de Guer, de Guéweul, ou de Gnegno malgré ce qu’en disent nos ancêtres de Diapal SARR. Et tant qu’à faire, un de mes meilleurs amis est un Gnegno constant ; un intellectuel de haut niveau, compétent et véridique, véritable commis de l’État qui fait la fierté de notre bande d’amis.

Alors Idrissa SECK ne pourra même pas s’agripper à ces quolibets de castés, il est juste mauvais et ce pays ne sait plus quoi en faire. Vivement qu’on le contraigne au silence définitif d’une prison, pour finalement lui faire payer ces milliards qu’ils auraient détournés sous Wade, car c’est tout ce qu’il mérite après nous avoir fait les coups les plus tordus.

Quand j’entends de la bouche d’un grand menteur de la République à qui on donne encore le privilège d’un micro tendu, que des entrevues ont lieu entre Khalifa SALL et le manitou du Palais, Macky Sall je me dis que tous ces gens ont perdu leurs âmes, que ce pays a perdu le Nord, et qu’il se joue peut-être des choses qui nous dépassent.

Mais très vite je dois me souvenir que la drogue, que constitue le pouvoir, ne serait-ce que par petite parcelle, justifie toutes les gesticulations qui ont conduit à, non seulement se défaire de Mimi TOURÉ, mais aussi de Makhtar CISSÉ, Amadou BA, Ali Ngouille NDIAYE et Oumar YOUM, qui ont tous sué au sang pour que le premier mandat de Macky puisse performer au point de justifier une envie de le reconduire. Ils se sont battus à la loyale et tous ont été décisifs.

Nous avons eu plaisir à défendre les réalisations, les projets et les programmes, convaincus de travailler avec un bâtisseur pour l’émergence. Mal nous a pris quand, le 1er Novembre 2020, nous avons appris que la fratrie des truands avait aussi touché Macky Sall, qui pour je ne sais quelle loi de malfaisant, était obligé d’inclure Idy et Cie.

Même Babacar Gaye qui a toujours excellé, bouche écorchée et sanglante, dans l’insulte à Macky et son ami Amadou SALL ont signé le pacte qui a envoyé Oumar SARR au gouvernement alors qu’on peine encore à déterminer sa participation dans le deal à milliards du plan Jaxaay. Cette énième affaire à milliards détournés, qui n’a pas laissé le choix de djebalou à Aïda NDIONGUE nous passera naturellement sous le nez au nom des retrouvailles de la grande famille. Quelle calamité !!! Nous n’avons pas d’autre choix que de nous regarder dans les yeux et de constater la duperie.

Nous devons à présent prendre nos responsabilités parce que le mal est profond et nous sommes encore loin d’avoir fini d’assister au tong-tong de Macky qui s’opère sous nos yeux. Tout se joue au grand jour et sans coup férir, personne ne peut faire semblant de ne pas comprendre et il est grand temps que ces obnubilés par je ne sais quel espoir de poste arrêtent de rêver, la messe est dite et Macky SALL ne se retournera pas. Il a fait son choix pour le dessein personnel qu’il s’imagine, être conséquent c’est se prendre en main et continuer le seul combat qui vaille : sauver Le Sénégal.

Ce pays n’appartient pas qu’aux vermines et autres rapetous. Il y a encore des patriotes dans le sens non galvaudé du terme et pas comme l’imagine ceux qui, à coup de mensonges et d’injures, abreuvent les sénégalais de révélations fallacieuses. J’appelle le patriotisme des écocitoyens motivés et prêts à relever les défis qui se présentent à Ndoumbélane.

J’appelle les brillants fils de ce pays qui ont été formatés pour servir pour que définitivement la médiocrité disparaisse de notre Etat. J’appelle les braves paysans qui peinent à s’en sortir de se mobiliser pour bannir de notre société le règne du déshonneur, du vice et du mensonge. J’appelle les jeunes à ne point se décourager et à se souvenir que ce pays est le leur et que personne ne peut continuer de jouer avec leur avenir.

Je me demande si c’est vraiment très sérieux de reconduire à l’industrie le ministre que nous ayons avons alors qu’il est incapable. Tout le certifie dans ses faits et dans ses actes. Comment persister à vouloir relancer un semblant de confiance à notre jeunesse avec cette ministre qui peine à expliquer juste ce qu’elle pense et où elle va.

Le coronavirus à fini de démontrer l’obligation pour nos pays d’accélérer la transition numérique et on nous débarque un mec qui n’y comprend rien sous prétexte qu’il a accompagné le campus numérique d’Idrissa Seck. L’histoire de la transition numérique n’est pas une histoire de cyber café, il faut se réveiller bon sang. Dans ces conditions croyez moi la SN2025 finira en SN 2035 parce qu’un Diattara n’y fera rien. Il n’en a juste pas les compétences.

Au finish, un PSE sans politique cohérente de jeunesse sans politique industrielle maîtrisée et sans véritable programme de transition numérique n’est juste qu’une chimère. Or c’est bien cela le schéma idyllique de Macky Sall. Il y a tellement d’incohérence dans les directions et agences qu’on ne peut pas les énumérer sans risque de se faire taxer de jaloux ou d’aigris. Mais grâce à Dieu personne ne nous tient au point de pouvoir nous contraindre et nous dirons tout ce qui ne va pas car il n’y a plus d’espoir de réussite du PSE que nous avons loué et chanté partout. Tout n’est que mensonges désormais et combines insensées sur le dos du peuple.

Mon Pays a perdu le Nord et le pire dans cette affaire c’est que les traîtres de tout bord semblent s’entendre pour accélérer cette déchéance. Restez à l’écoute !

Qu’Allah protège le Sénégal ! Amine !

Pape SARR

Duc de Diapal

GUEUM SENEGAL