Revue de presse de la RTS du 07 décembre 2020 avec Sarah Louyah

Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, c’est Sarah Louyah sur le plateau qui commence la revue de presse de ce lundi 07 décembre 2020 par les propos de l’avocat Franco-Sénégalais, Robert Bourgi, sur le dialogue national et ses retombées. Il y a aussi la montée des cas de positivité au Coronavirus et le spectre du couvre-feu et le contact entre Macky et Khalifa Sall qui font aussi l’actu…