Parcelles Assainies : Un individu interpellé pour pédophilie

Un individu a été interpellé par les services du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15, le 23 août dernier, pour des faits d’attouchements sexuels et de pédophilie sur une fillette de 9 ans.

L’arrestation est survenue à la suite d’une dénonciation anonyme. Les faits se seraient déroulés dans une maison située dans le quartier. La victime, élève d’une école coranique et habituée de la mosquée de l’Unité 16, s’était rendue chez son maître pour récupérer des photos. C’est à cette occasion qu’elle aurait croisé le chemin du suspect.

Selon le communiqué de la Police, ce dernier aurait agressé la fillette en la frappant avant de la soumettre à des attouchements sexuels. La jeune victime a confirmé les faits lors de son audition. Un examen gynécologique a été ordonné pour corroborer ses déclarations.

Le suspect, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, a été placé en garde à vue. Une enquête est actuellement en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire.