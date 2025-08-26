Jaxaay : Deux individus arrêtés pour détention de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a mené, le 24 août 2025, une opération qui a conduit à l’interpellation de deux individus impliqués dans un présumé réseau de trafic de drogue.

L’action policière a été déclenchée sur la base d’un renseignement faisant état de la circulation de chanvre indien dans l’unité 1 des Parcelles Assainies de Jaxaay. Sur place, les limiers ont procédé à l’arrestation des deux suspects, trouvés en possession de 36 cornets de chanvre indien ainsi que d’une boîte contenant du vrac.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, le temps pour les enquêteurs de poursuivre leurs investigations afin de démanteler l’éventuel réseau auquel ils seraient liés.