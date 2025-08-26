Hommage à l’honorable Fanta Sall – Un rappel venu du ciel

Aujourd’hui, une étoile s’est éteinte.

L’honorable Fanta Sall nous a quittés.

Brave, digne, respectueuse et engagée,

Elle fut de celles qui portent la République avec élégance et humilité.

Mais son départ n’est pas qu’un deuil.

C’est un rappel silencieux mais puissant.

Un rappel que tout passe. Que rien n’est éternel.

Ni les fonctions. Ni les privilèges.

Seuls restent les actes. Le bien. La justice.

À la classe politique sénégalaise,

À tous ceux qui pensent que le pouvoir est un refuge,

Je dis ceci avec le cœur plein de tristesse mais aussi de vérité :

“Un jour, c’est nous qu’on pleurera.

Et ce jour-là, il ne restera de nous que ce que nous avons fait pour les autres.”

L’honorable Fanta Sall nous laisse une leçon :

la grandeur n’est pas dans la durée d’un mandat,

mais dans la noblesse du service.

Je présente mes condoléances à sa famille,

à ses camarades de l’Alliance pour la République,

et à toute la Nation sénégalaise.

Puisse Allah (SWT), dans Sa Miséricorde infinie, lui accorder le repos éternel, la lumière dans sa tombe et les jardins du Firdaws.

Repose en paix, honorable.

Ton nom demeure. Ton départ nous élève.

Et ton souvenir nous ramène à l’essentiel.

Lamine Fall

Président de Jeunesse & Innovation Sénégal