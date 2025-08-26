Guy Marius Sagna salue la fin annoncée des fouilles corporelles en prison

Le député du Pastef, Guy Marius Sagna, a réagi avec force et émotion, à l’annonce du ministre de la Justice concernant le budget 2026. Celui-ci prévoit l’acquisition de matériel destiné à mettre fin aux fouilles corporelles jugées inhumaines et dégradantes dans les établissements pénitentiaires du Sénégal.

« Moi-même, à plusieurs reprises, j’ai été dénudé en entrant en prison », rappelle le député, soulignant que cette pratique porte atteinte à la dignité des personnes privées de liberté.

En saluant cette mesure budgétaire, il félicite le gouvernement tout en appelant à une vigilance continue. « Nous allons approfondir, suivre, améliorer la situation de nos concitoyens dans les lieux de privation des libertés et pour le respect de leur dignité »

Cette déclaration s’inscrit dans le combat de longue date mené par Guy Marius Sagna et les collectifs citoyens pour une réforme en profondeur du système carcéral sénégalais, rappelle Seneweb.