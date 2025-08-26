Société

Guy Marius Sagna salue la fin annoncée des fouilles corporelles en prison

Par Niakaar
Le député Guy Marius Sagna
0

Le député du Pastef, Guy Marius Sagna, a réagi avec force et émotion, à l’annonce du ministre de la Justice concernant le budget 2026. Celui-ci prévoit l’acquisition de matériel destiné à mettre fin aux fouilles corporelles jugées inhumaines et dégradantes dans les établissements pénitentiaires du Sénégal.

« Moi-même, à plusieurs reprises, j’ai été dénudé en entrant en prison », rappelle le député, soulignant que cette pratique porte atteinte à la dignité des personnes privées de liberté.

En saluant cette mesure budgétaire, il félicite le gouvernement tout en appelant à une vigilance continue. « Nous allons approfondir, suivre, améliorer la situation de nos concitoyens dans les lieux de privation des libertés et pour le respect de leur dignité »

Cette déclaration s’inscrit dans le combat de longue date mené par Guy Marius Sagna et les collectifs citoyens pour une réforme en profondeur du système carcéral sénégalais, rappelle Seneweb.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra