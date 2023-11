Parrainages : Aida Mbodji fait une bonne récolte à Thiès, Mbour et Tivaouane

À l’approche de la présidentielle, c’est la course aux parrainages. Cela ne semble pas être un souci pour la candidate Aida Mbodji. En tournée dans la région de Thiès, les listes acquises par ses collaborateurs ont dépassé ses attentes. Rien que pour le département, souligne la responsable de l’opposition, plus de 2000 signatures ont été obtenues sur les 5000 attendues dans la région. «Thiès a dépassé nos attentes. Rien que pour le département de Thiès, nous avons 2000 parrains alors que nous recherchons 5000 signatures pour la région. Nos collaborateurs et les populations nous ont honorés. Les sympathisants courent vers les responsables de notre part», a salué Aïda Mbodji sur Actusen.

À l’en croire, la tendance a été la même dans les départements de Tivaouane et Mbour. «À Mbour, nous avons pu avoir près de 2000 parrains. À Tivaouane, nos braves responsables ont eu plus de 1100 parrains en premier lieu et 400 signatures ensuite», a ajouté Aïda Mbodji. S’agissant de Khombole et Touba Toul, la présidente de And Saxal Liguey estime que les villages de ces localités sont acquis. «Nous y avons des parrains et des militants. Et nous savons qu’ils sont de notre côté», a ajouté Aïda Mbodji.

Fort de cela, elle est sûre que le parrainage ne sera pas un blocage pour sa liste. «Que celui qui a institué le parrainage sache que ce ne sera pas un blocage pour moi mais plutôt pour lui», a lâché la responsable de l’opposition. À Thiès et environ, Aïda Mbodji dit avoir recueilli les préoccupations des populations notamment les jeunes et les femmes. «Je me suis entretenue avec les populations. J’ai su qu’elles aspirent à une femme, président de la République. J’ai rassuré les femmes et demandé aux jeunes de rester afin qu’on construise le pays ensemble», a dit Aïda Mbodji.