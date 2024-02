Participation au dialogue national : Ce que préconise Ansoumana Dione

Participation au dialogue national : Ansoumana DIONE, pour une inscription volontaire au Ministère de l’Intérieur.

L’heure est grave. Le Sénégal se trouve dans une situation extrêmement préoccupante et c’est dans ces moments très difficiles qu’un peuple reconnaît ses fils, aux valeurs patriotiques et républicaines. Si le Président Macky SALL a décidé d’annuler le processus électoral, après beaucoup de difficultés et autres contestations sur l’organisation de l’élection présidentielle qui était prévue le 25 février 2024, pour appeler à un dialogue inclusif, nous pensons qu’il est plus judicieux de démontrer à la face du monde que notre pays restera une grande nation. Nous sommes arrivés à un tournant décisif et nous n’avons point le droit de faire basculer le Sénégal dans une quelconque instabilité.

C’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, je préconise une inscription volontaire au niveau du Ministère de l’Intérieur, ce qui permettra aux organisations et toute personnalité qui le désirent de pouvoir y prendre part sans exclusion. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d’installer notre pays dans des scènes de violences et personne n’y échappera. Dans de telles circonstances, chacun d’entre nous doit pouvoir oublier ses intérêts et mettre la paix et la stabilité du pays au-dessus de toute considération. Il fallait sauver le Sénégal au lieu de continuer un processus rempli d’irrégularités et germe de conflits post-electoraux. Ouvrons une fiche de participation et allons au dialogue.

Ansoumana Dione