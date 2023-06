Pastef tire sur le Procureur et parle de « clochardisation honteuse du Parquet »

Le Bureau politique de PASTEF a répondu au communiqué du procureur de la République Abdou Karim Diop qui a fait hier mardi le point sur les arrestations opérées lors des manifestations du début du mois. Pour les Patriotes, cette sortie n’est qu’une preuve supplémentaire de l’instrumentalisation de la Justice dans notre pays.

Dans un communiqué, le magistrat a évoqué les nombreuses arrestations effectuées par les forces de défense et sécurité lors des manifestations du 1er et 2 juin 2023. Il a avancé le chiffe de 410 manifestants avant d’annoncer l’ouverture d’une information judiciaire. Pour le parti de l’opposant Ousmane Sonko, Pastef Les Patriotes, qui a réagi suite à cette sortie du procureur, c’est une tentative de manipulation de l’opinion aux conséquences nuisibles pour la démocratie.

‘’De la lecture approfondie de la note du parquet, il ressort une vaine tentative de manipulation de l’opinion aux conséquences nuisibles pour la démocratie, l’Etat de droit et sur l’image du Sénégal à l’étranger’’, estime le Bureau politique des Patriotes. Qui a listé en dix points les violations qui auraient été commises par le Parquet.

Selon les partisans d’Ousmane Sonko, c’est une énième attaque visant PASTEF, aussi vouée à l’échec que celles qui l’ont précédée, sur fond de diabolisation et de criminalisation de toute opposition démocratique et citoyenne au régime « agonisant » du président Macky Sall. ‘’Chaque attaque n’est qu’une preuve supplémentaire de l’instrumentalisation de la Justice par Macky Sall dans le funeste dessein d’étouffer l’alternative patriotique incarnée par Ousmane Sonko et s’ouvrir un boulevard à une candidature à un troisième mandat immoral, illégitime et anticonstitutionnelle’’, ont écrit les Patriotes.

Ils déplorent également ce qu’ils appellent la « clochardisation honteuse du Parquet à la solde du régime de Macky Sall et sa transformation en camp de concentration au service de la campagne de séquestration systématique de plus de 1000 personnes ».