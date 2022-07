Pasteur Osofo : « ce sont les messages du paradis qui ont retardé… »

“Les messages du paradis et de l’enfer ont retardé nos progrès »

Le pasteur ghanéen Osofo Kyiri Abosom a demandé aux chrétiens de se réveiller de leur sommeil et de se dégager une fois de plus des chaînes de la religion.

Selon le fondateur et surveillant général de l’église Life Assembly Worship Center dont le vrai nom est révérend Christian Kwabena Andrews, les messages du ciel et de l’enfer ainsi que d’autres dogmes des chefs religieux ont réussi à retarder le progrès de la nation africaine.

S’exprimant lors d’une émission de télé, le Pasteur a averti: «Moi Kyiri Abosom, je vous demande de ne pas croire à ces prédications sur le paradis et l’enfer. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre vie et vivez une vie juste pour vous faire vivre plus longtemps. Quand tu meurs, tu es parti et rien de plus.”

Il a ensuite suggéré qu’il n’y avait de paradis nulle part parce que cette terre est le vrai paradis que nous devons exploiter pour pouvoir nous y attarder au maximum…

“Les Blancs ont développé leur pays, c’est pourquoi ils l’ont décrit comme agréable et ils parient que vous venez », a-t-il déclaré.

Il a ensuite tourné son attention vers la Bible en disant: «La Bible n’est qu’une référence» et il serait préférable que les gens arrêtent de citer la Bible et se soulagent de la pauvreté.

Il a ainsi dit aux pasteurs : « vous [les pasteurs] trompez les gens ; vous les avez trompés depuis le mémorial des temps jusqu’à maintenant. Cela a fait que beaucoup de gens ont échouer dans la vie.”

“Donc pour moi, je crois que tout ce qui est dans l’Écriture est une histoire. Par exemple, lorsque Paul a écrit une lettre à Corinthian, est-ce la parole de Dieu ? Il y a des lauriers sur lesquels nous devons nous…Lire la suite ici