Le Pasteur révèle qu’une femme célèbre…brûle en enfer en ce moment même

“Osinachi Nwachukwu brûle actuellement en enfer”, dixit un pasteur tanzanien

Quelques jours après l’enterrement de la célèbre chanteuse gospel nigériane , Osinachi Nwachukwu, un prédicateur tanzanien Allen Miray a partagé une révélation effrayante sur la défunte chanteuse.

Partageant sa révélation spirituelle dans une publication sur Facebook le 2 juillet, le pasteur a déclaré que Osinachi brûlerait actuellement en enfer à cause de sa désobéissance.

Selon lui, Dieu a averti Osinachi individuellement de changer ses habitudes, mais cette dernière aurait refusé et a continué à utiliser des «instruments de Jézabel».

Il a écrit : « OSINACHI NWANCHUKWU EST EN ENFER POUR DÉSOBÉISSANCE.

Très chers, lisez attentivement mes paroles. Je ne suis pas une personne qui aime écrire des condamnations sur les gens. Cependant, si le Seigneur me demande de le faire, je le ferai. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous connaissez déjà le message que j’ai publié sur la façon dont osinachi nwanchukwu n’a pas réussi à franchir les portes du paradis à cause de la parure des femmes. Les gens ont vraiment réagi quand j’ai écrit ce post.

Certains ont dit que je recherchais l’attention et la notoriété sur les médias sociaux et d’autres m’ont dit que je chevauchais sur les ailes de quelqu’un d’autre pour me faire un nom. Les gens sont allés jusqu’à me maudire à ma troisième génération, ce qui était vraiment extrême, eh bien ceci est un autre message, que cela vous plaise ou non, c’est la vérité !!!

Il y a quelques jours, nous étions en prière de veillée dans l’église quand soudain le Seigneur est apparu et il m’a dit « Allen, quelles sont les dernières nouvelles concernant la chanteuse de gospel osinachi nwanchukwu? ».

J’ai dit au Seigneur « très récemment, j’ai vu une histoire sur youtube qu’ils effectuaient une cérémonie d’enterrement, j’ai vu le cercueil dans l’église où je crois qu’ils allaient enfin l’enterrer (je ne sais pas si elle a été enterrée) »

Le Seigneur m’a dit « vas-y et parles-en encore, dis à mes enfants ce qui s’est passé. Osinachi est en enfer pour désobéissance, je l’ai prévenue mais elle n’a jamais voulu m’écouter…

Je l’ai avertie plusieurs fois de différentes manières mais elle ne m’a toujours pas écouté. Elle a juste continué à endurcir son cœur et à utiliser ces instruments de Jézabel. Elle est maintenant en enfer souffrant de grands tourments, elle brûle dans le feu à cause de la propriété de Jézabel qu’elle utilisait ».

Puis j’ai vu une main qui était pointée sur le sol avec un doigt et j’ai entendu une voix dire « La femme qui a chanté la chanson ekuweme est là-bas au fond de l’enfer, elle est maintenant dans la souffrance et le tourment de l’enfer ». J’ai été étonné de cette main parce qu’elle pointait vers le sol, ce qui signifie le cœur de la terre qui est l’enfer ».

Cher amis, je peux vous assurer qu’osinachi la chanteuse de gospel est en enfer maintenant. La dernière fois, j’ai dit que le Seigneur m’avait seulement dit qu’Osinachi n’avait pas réussi à entrer au paradis, mais le Seigneur n’a pas dit qu’elle était tombée en enfer. Ainsi, je n’ai pas conclu.

Mais aujourd’hui, je vous dis que cette femme est en enfer pour avoir utilisé des choses comme des boucles d’oreilles, une perruque et des cheveux artificiels. Les femmes de Dieu tombent tous les jours en enfer parce qu’elles meurent en Christ, mais sur leur corps il y a des choses comme du maquillage, des bijoux, des cheveux artificiels, des talons hauts, le soi-disant pantalon de femme et etc.

Dans les commentaires, les gens disaient « alors le Seigneur t’a dit qu’elle n’avait pas réussi à aller au ciel à cause de la parure du monde mais pourquoi le Seigneur ne t’a-t-il pas envoyé quand elle était vivante pour l’avertir? », eh bien aujourd’hui vous avez votre réponse , tout comme de la même manière que vous endurcissez votre cœur et que vous me traitez d’extrémiste, c’est de la même manière qu’Osinachi endurcit son cœur.

Le Seigneur m’a dit qu’il l’avait avertie plusieurs fois d’abandonner toutes ces choses mais elle n’a pas écouté. Le Seigneur a dit qu’Osinachi était désobéissante et n’a pas écouté l’avertissement du Seigneur, maintenant elle regrette d’avoir désobéi simplement parce qu’elle voulait avoir l’air normale comme tous les chanteurs de gospel. La renommée apporte la corruption. Je me sens tellement mal à chaque fois que…Lire la suite ici