Inquiétant ! Plusieurs demandent à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine

Plusieurs pays dont La Chine, le Kyrgyzstan, l’Uzbekistan, le Turkmenistan, et la Serbie ont appelé leurs citoyens à quitter l’Ukraine le plus rapidement possible.

La Chine appelle ses ressortissants à quitter l’Ukraine

L’ambassade de Pékin à Kiev a déclaré qu’elle fournira son assistance dans les opérations d’évacuation

La Chine a appelé ses ressortissants à quitter l’Ukraine et à faire preuve de vigilance, compte tenu de la situation sécuritaire.

Pékin a appelé, dans un communiqué de presse relayé par son ministère des Affaires étrangères et son ambassade à Kiev, tous les citoyens chinois en Ukraine à quitter le pays, selon le journal officiel China Daily.

Le communiqué indique que l’ambassade « aidera dans l’évacuation et le transfert des personnes », notant que ceux qui se trouvent en dans le pays en guerre doivent contacter l’ambassade dès que possible et enregistrer leurs données personnelles.

Par ailleurs, les personnes qui vont quitter le pays par leurs propres moyens doivent également informer la mission diplomatique, selon le communiqué.

Ces derniers jours, le pays de Zelensky a été le théâtre de bombardements russes visant des installations énergétiques dans plusieurs régions, dont la capitale, Kiev.

Source AA