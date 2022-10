Massaly descend Sonko, Jacques Habib Sy et Lansana Gagny Sakho

Sonko ou le cynisme du volte-face et de la manipulation

Le loup est encore sorti du bois, tenaillé non pas par la faim cette fois, mais par une inquiétude morose, une peur bleue, quant à son avenir politico-judiciaire au Sénégal.

Ousmane Sonko a fait du mensonge, un instrument d’ascension politique et social. Le chef de file du Pastef non seulement est un éternel menteur, mais également un grand manipulateur. C’est lui Ousmane Sonko qui, il n’y a guère longtemps, soutenait qu’il faut combattre le système. Il allait même jusqu’à dire que tous les anciens Présidents de la République du Sénégal méritaient d’être poursuivis en justice et fusillés.

Dans son discours de ce samedi qui a duré plus d’une trentaine de minutes, il s’est résumé à amuser la galerie, et tenir en haleine son auditoire handicapé sur qui, on déroule la machine de propagande et de manipulation de Joseph GOEBBELS à l’ère hitlérienne.

On en assez de ces tromperies. Ousmane Sonko veut faire du neuf avec du vieux. Le théoricien d’un nouveau système se perd dans ses élucubrations en s’acoquinant avec des gens du système. Cela démontre, si besoin en est, de sa mauvaise foi. Peut-on vraiment bâtir du neuf avec les Diallo Diop, Madièye Dièye et Jacques Habib Sy, Lassana Gagny Sakho? Rions sous cape !

C’est vraiment marrant de voir un Jacques Habib Sy, un contre-exemple qui veut s’ériger en parangon de la bonne gouvernance de rejoindre le Pastef. N’est-ce pas lui qui a été épinglé dans les chantiers de construction du Centre International Abdou Diouf (CIAD) de Diamniadio par l’IGE dans un marché gré à gré de 65 milliards FCFA. Sur ce montant, 65 milliards 627 millions Fcfa ont été attribués par entente directe. Ce n’est pas tout. Les recrutements opérés à la DGF ont aussi été faits à l’absence de tout principe entériné par l’organe délibérant.

Pour le cas de Lassana Gagny Sakho qui a rejoint le Pastef, il a été impliqué dans une affaire d’escroquerie foncière. Aïda Seck, une dame qui vit à l’étranger lui réclame 2 milliards Fcfa. Elle accuse Lansana Gagny Sakho de l’avoir grugée sur un de ses terrains sis à Ngor Almadies. La dame déclare avoir convenu avec le sieur Sakho d’un projet immobilier de 600 millions de FCfa. Tout allait bien jusqu’à ce que Lassana Gagny Sakho lui propose de lui signer un bail.

On ne peut terminer sans évoquer le cas du soi-disant Professeur Ngouda Mboup. Celui qui squatte les plateaux de télévision pour raconter des bobards. Tous ses discours sont inhibés de haine. Il est le symbole de la malhonnêteté intellectuelle à l’état pur. Il vient de rejoindre le club des fieffés menteurs qui pensent qu’avec ce mode opératoire, ils peuvent arriver à leur fin. Le peuple souverain jugera.

Notre parti Union Pour une Nouvelle République (UNR) va aussi engager la bataille pour la tenue du procès Adji Sarr/Sonko. Ousmane Sonko, ce spécialiste de la délation, des mensonges creux doit être mis à nu. Sur un autre registre, nous projetons d’organiser une tournée nationale pour informer sur la vraie nature de l’homme qu’est Sonko.

Les réalisations du Président Macky sont visibles. Ils tapent à l’œil partout. Si le peuple juge qu’il sera encore bon pour le service, ce ne seront pas ces petits énergumènes qui pourront lui empêcher. Lui, il est dans le temps de l’action utile. Que Sonko et consorts constituent de s’acoquiner avec les futilités. Demain, il fera jour.

Nous annonçons que nous allons initier une tournée nationale dans les prochains jours. La date sera communiquée.

M. Mouhamadou Lamine Massaly, Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR).