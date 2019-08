PDS : La longueur d’avance de Karim Wade sur les frondeurs

Malgré les remous, les tempêtés, Me Abdoulaye Wade ne veut reculer d’un iota. Il ne compte revenir sur la restructuration qu’il a effectuée au sein du secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (PDS). C’est dire que malgré la forte opposition de Oumar Sarr et compagnie, Karim Wade est pourtant seul aux commandes. Il a réussi à placer majoritairement et dans des postes stratégiques tous ses hommes.

Cela veut-il dire donc que, Oumar Sarr et ses compagnons dont certains ne le sont que de circonstances, doivent baisser les bra et cesser tout combat ? Non, certainement. Seulement, ils engagent un combat face à un adversaire qui a pris plusieurs longueurs d’avance sur eux. Rien qu’en acceptant la désignation de Karim Wade comme le candidat du PDS à l’élection présidentielle de 2019, ils ont donné à ce dernier toutes les armes qui font de ce dernier leur leader, après Me Abdoulaye Wade.

Depuis fort longtemps, Karim Wade tissait sa toile au sein du PDS. Les actuels frondeurs l’ont tous aidé à atteindre ses objectifs, en conspirant contre d’autres anciens responsables en vue du PDS, notamment Idrissa Seck, le Président de la République, Macky Sall, Modou Diagne Fada et autres. C’est dire qu’ils ont donné à Karim Wade, les propres armes pour les combattre et les neutraliser.

L’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye n’a pas finalement tort, en soutenant : « Le problème du Pds, c’est Karim Wade. Depuis 2007, quand le Président Wade la fait venir à ses côtés pour lui confier des responsabilités. Je pense qu’ils vont perdre du temps. Les textes du PDS sont écrits de telle façon que le Secrétaire général national Me Abdoulaye Wade, en l’occurrence, a un droit de vie et de mort sur tout le monde ».

Selon toujours, l’ancien Premier ministre qui avertit : « Et je ne crois pas que mes amis Oumar Sarr, Amadou Sall et les autres, qui contestent les dernières décisions prises par le Secrétaire général national, puissent avoir gain de cause en cherchant à mener le combat à l’interne. » Le combat si situe-t-il donc hors des instances du PDS ?

