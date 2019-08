La déclaration de Aminata Sakho, Présidente du Mouvement Karim Président

Chers frères et sœurs,

Chers compatriotes,

Nous voilà, aujourd’hui, face à un tournant important de la vie de notre parti, donc de notre mouvement qui a toujours joué les premiers rôles dans les différents combats qui ont émaillé la vie du Parti Démocratique Sénégalais. Aussi face au désordre de l’histoire, le Mouvement Karim Président tient avant tout à réitérer son ancrage auprès du frère secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade partant auprès du frère Karim Meissa Wade.

C’est pour ainsi dire que si nous nous sommes engagés politiquement, c’est pour apporter notre pierre à l’édifice mais surtout pour abréger la souffrance des populations en leur apportantles solutions idoines. C’est dans ce cadre qu’entrent toutes les actions que nous menons quotidiennement. Nous ne pouvons, de ce fait, cautionner un régime qui piétine allégrement ce peuple naufragé qui ne sait plus à quel saint se vouer.

Le Sénégal pour sortir de cette situation a besoin d’un homme qui rêvepour faire de ce rêve une réalité. Auréolé d’un bilan élogieux à la tête du MICATI, le Président Karim Wade, semble avoir toutes les prédispositions pour tirer les Sénégalais vers un mieux-être. Cela, le Président Macky Sall semble l’avoir compris, lui, qui, après avoir utilisé sa justice sélective, a arbitrairement détenu Wade-fils durant plus de 3 ans en prison sans aucune preuve tangible. En se comportant de la sorte, il démontre une fois de plus que le président Karim Wade est l’homme le plus craint par ce régime liberticide aussi lui a-t-on refusé de regagner sa patrie après lui avoir confectionné nuitamment son passeport à l’intérieur de la prison, pour ensuite l’exiler.

Si les tenants du pouvoir craignent le président Karim Wade, qui a reçu 930 mille visites en deux ans à la prison de rebeuss, ce n’est surtout pas à cause de ses beaux yeux. Ils savent qu’il est la seule alternative crédible qui puisse mettre le Sénégal sur la rampe de l’émergence. Il est brillant, intelligent et il a un joli carnet d’adresse. A cela,il faut ajouter le fait que le PDS soit la seule formation politique qui a une base populaire sur toute l’étendue du territoire national. Fort de tout cela, les maquisards tentent de lui barrer le chemin en soudoyant des politiciens égarés pour qu’ils viennent installerle désordre dans notre parti mais à l’instar de tous les réformateurs ils ne feront pas long feu. Tous les courants de pensée instaurés à l’intérieur du parti sous les oripeaux de la refondation se sont révélés être au grand jour des pétards mouillés.

Le MKP appelle ainsi tous les militants et sympathisants du PDS à barrer la route à ces politiciens d’un autre âge qui ne sont mus que par des intérêts crypto-personnels. Le Sénégal ne les intéresse nullement, le PDS ils n’en ont cure. Leurs parcours jalonnés de reniement le démontrent à suffisance. Karim Wade, en plus d’être l’espoir de tout un peuple, est le seul support sur lequel le PDS devra s’appuyer pour reconquérir le pouvoir en 2024. Au demeurant, il faudrait qu’il soit au préalable le SG du PDS. Ainsi, il pourra redorer l’image de notre parti et de notre patrie qui a trop souffert de l’incurie de ces incapables qui nous gouvernent.

Aminata Sakho

Présidente du Mouvement Karim Président