PDS : Une décision de Me Wade attaquée en justice

Des femmes du Parti démocratique sénégalais (PDS) ont entamé une procédure judiciaire contre la décision de leur secrétaire général national. En effet, afin de contester la mesure d’Abdoulaye Wade nommant tout récemment Fatou Sow et Ndèye Astou Camara, respectivement présidente et secrétaire générale de la Fédération nationale des femmes du Pds, certaines d’entre elles ont annoncé avoir saisi le juge des référés pour faire annuler ces nominations, rapporte Igfm.

Des nominations qui avaient fait démissionner Woré Sarr et mises en colère d’autres « amazones » qui menacent de la suivre. Dans une vidéo de quelques minutes, Yandé Fall, une des rebelles, a expliqué : «Je viens vous rappeler que ces derniers temps, il y a eu une décision administrative qui a été prise nommant madame Fatou Sow présidente nationale des femmes du PDS et madame Ndèye Astou Camara secrétaire générale des femmes. Ces décisions sont en porte-à-faux avec les textes qui régissent notre formation politique, précisément notre règlement intérieur. C’est pourquoi Hawa Abdoul Ba, Ndèye Selbé Sèye de Gossas et moi-même Yandé Fall avons saisi le juge des référés pour annuler les décisions qui nomment la présidente et la secrétaire générale des femmes du parti. Parce que ces postes ne sont pas nominatifs, mais électifs», a fustigé Mme Fall.

Elle annonce dans la foulée que l’audience est prévue au mois de juillet. «L’huissier de justice est allé à la permanence pour déposer l’assignation qui montre qu’il y a des femmes qui ont saisi le juge, mais les personnes trouvées sur place ont refusé de prendre le courrier, prétextant qu’on leur a interdit de le faire. Finalement, le courrier a été déposé à la ville de Dakar, conformément aux textes en vigueur. Maintenant, si le juge nous convoque, le parti ne peut pas se débiner, parce qu’il a été déjà informé», a-t-elle conclu.