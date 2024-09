PDS : Y a-t-il un capitaine sur le bateau ? » (par Hawa Abdoul Ba)

Le candidat du PDS et son père

«Affaire PDS : Y a-t-il un capitaine sur le bateau ? »

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ressemble à un bateau ivre, pris dans une tempête dans le Triangle des Bermudes. Il est en pleine turbulence, sans que le capitaine ne prenne la barre pour redresser le navire et rassurer les passagers. D’abord en interne, les militants ne savent plus à quel saint se vouer. N’eut été les réseaux sociaux qui les maintiennent en contact, il y a longtemps que le parti se serait disloqué faute d’interlocuteur. La révision du procès de Karim WADE et le trauma qui a résulté de la non-participation de notre candidat à l’élection présidentielle doivent être maintenant derrière nous, pour que l’on puisse envisager avec sérénité la reconquête du pouvoir.

Il y’a également le mode de dévolution de la présidente des femmes qui risque de nous coller à la peau car, comment pourrait-on parler de démocratie alors qu’en interne on viole nos propres textes ? Si le vote avait eu lieu, même tout le monde se serait rangé derrière la gagnante.

Sur le plan extérieur, nous sommes attaqués de toute part sans qu’il y est la moindre réplique, alors que le président WADE nous a appris qu’en politique il faut toujours répondre.

Le journal point Actu avait titré le 26 avril 2024 : » Karim Wade discutait, par personne interposée, avec Amadou Ba, autour du poste de PM et de cinq ministres ».

Oumar Sow un des membres de son cercle fermé, a dit dans une émission télé, que Karim Wade avait négocié avec Amadou Ba lors de la présidentielle.

Cheikh Omar Hanne un autre de ses proches, a aussi déclaré sur le plateau de 7 Tv avec Maïmouna Ndour Faye, que Karim était leur partenaire. Et personne dans l’appareil du PDS n’a apporté un démenti. Ni le chargé de la communication, ni le mandataire, encore moins les députes qui ont porté la mise en place de la commission d’enquête parlementaire.

Aujourd’hui, c’est le bruit qui court. Il y a toute sorte de Rumeurs sur Karim WADE et la bulle ne cesse de s’amplifier. Le parti doit gérer ce vide communicationnel qui déboussole les militants et qui l’affaiblit. Nous devons être édifiés sur toutes ses questions qui mettent en accusation le Pds, notamment la question de la corruption des juges qui avait entraîné une crise entre les trois institutions : Exécutif/ Assemblée / Justice, mais également le report de la présidentielle avec toutes ses conséquences (morts, violences, arrestations etc…)

C’est pour cela que la lumière doit être faite sur cette affaire. Cela devrait être le combat de tout militant du PDS épris de justice et de transparence.

Par Hawa Abdoul BA

Membre du PDS