Barthélémy Dias : «L’émigration forcée ne doit plus être une option»

Barthélémy Dias a réagi au drame qui secoue le Sénégal. 38 migrants ont perdu la vie à Mbour. Le maire de Dakar invite le gouvernement à trouver des solutions.

«En ce jour sombre, nous sommes tous profondément touchés par le naufrage tragique qui a coûté la vie à de jeunes Sénégalais au large de Mbour. Ces vies perdues dans une quête désespérée d’un avenir meilleur ne peuvent plus être ignorées. La tragédie de Mbour nous rappelle l’urgence de renforcer l’accès aux opportunités économiques, sociales et professionnelles afin que nos enfants puissent espérer, rêver, et réussir ici, chez eux. L’émigration forcée ne doit plus être une option. Ensemble, travaillons pour offrir à chaque jeune la possibilité de prospérer dans son propre pays», a-t-il écrit sur Facebook.

