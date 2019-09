Communiqué de Aminata Mbengue Ndiaye

Sur instruction du chef de l’Etat, je me suis rendue avec Madame Aïssatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie à Joal et à Cayar, pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des pêcheurs disparus récemment en mer. Le président Macky Sall et l’ensemble du gouvernement présentent leurs sincères condoléances aux familles éplorées. Signé Aminata Mbengue Ndiaye

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn