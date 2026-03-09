Pikine : Deux hommes surpris en pleins ébats dans un bus

Alors que le Sénégal est secoué par un scandale de présumés homosexuels, deux jeunes hommes, âgés de 24 ans et de 20 ans, ont été surpris en pleins ébats sexuels dans un bus, le 07 mars 2026, à la gare des beaux maraichers de Pikine.

Les mis en cause B. Sylla et M.B. Cissé ont été placés en garde à vue pour «acte contre nature et outrage public» au commissariat de Dalifort-Foirail.

Pour rappel, le nouveau commissariat de la commune de Dalifort-Foirail a été inauguré, le 26 février 2026, sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé.