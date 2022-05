On en sait un peu plus sur comment Khassim Ba a atrocement tué Kiné Gaye à Pikine. ‘’L’Observateur’’ dans sa parution de ce lundi, renseigne que la femme a été tuée de 37 coups de couteau. «Je l’ai poignardé au pied, elle a crié et jai visé l’abdomen », révèle le mis en cause devant les enquêteurs. ‘’L’Obs’’ renseigne que le meurtrier, après avoir tué la femme, dépose l’argent chez lui, change ses habits et revient sur les lieux du crime se mêler à la foule.