Plaidoyer pour la médecine thérapeutique traditionnelle

POUR UNE VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE THERAPEUTIQUE : LA MEDECINE TRADITIONNELLE.

Les résultats au 1er tour de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024, attestent de l’ampleur de la victoire du nouveau Président de la République et démontrent incontestablement que sa stratégie de rupture, a été plébiscitée par l’écrasante majorité des sénégalais pour une réédification nationale, sociale et morale.

Face aux défis et enjeux de l’heure, notamment l’emploi des jeunes, la cherté de la vie, les inondations, l’amélioration d’une administration publique pour la rendre plus performante, les challenges du système de santé, etc………, nous ne pouvons qu’appeler de tous nos vœux, au succès de sa gouvernance.

Concernant ce dernier volet, les attentes sont à la fois immenses et diversifiées. Et parmi celles –ci, la valorisation de notre patrimoine thérapeutique, c’est à dire la Médecine Traditionnelle, nous parait fondamentale et constitue à n’en pas douter, une véritable amorce de rupture.

La Médecine Traditionnelle , c’est l’ensemble des connaissances , techniques de préparations et d’utilisations de substances , mesures et pratiques en usage , applicables ou non à l’état actuel de la science , qui sont basés sur des fondements socio-culturels et religieux des communautés , s’appuyant par ailleurs sur les expériences vécues et les observations transmises de génération en génération , oralement ou par écrit et qui servent à diagnostiquer , prévenir ou traiter un déséquilibre du bien-être physique , mental , social ou spirituel ( OMS , 2013 ) .

Face au coût élevé des prestations de santé, de la forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur en approvisionnement en médicaments, de l’insuffisance du personnel de santé et de la faiblesse de la couverture sanitaire, l’OMS, a recommandé aux pays en voie de développement, l’utilisation des ressources locales comme alternative aux besoins en santé de leurs populations.

Le 12 Septembre 1978, l’importance de la Médecine Traditionnelle et sa pratique dans la stratégie des soins de santé primaires, ont été clairement soulignées dans la Déclaration d’Alma-Ata. L’image et le rôle de cette médecine, ont été consolidés en Afrique lors de la réunion tenue à Abuja, les 26 et 27 Avril 2001, par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.

L’appel d’Abuja, en faveur de l’accélération des interventions pour l’accès universel aux services de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les autres maladies infectieuses connexes ( AMICS) engageait les Chefs d’Etat à étudier et à développer le potentiel de la Médecine Traditionnelle et ses praticiens pour la prévention , les soins de santé et la gestion de ces pathologies. Cette déclaration a été suivie en Juillet 2001 à Lusaka, de l’institution de la première décennie de la Médecine Traditionnelle, couvrant la période 2001-2010, suivie d’une deuxième (2011-2020).

La Médecine Traditionnelle, constitue un pan important et souvent sous-estimée des soins de santé. Elle existe quasiment dans tous les pays du monde et la demande de soins dans ce domaine est en progression. La Médecine Traditionnelle, dont la qualité, la sécurité et l’efficacité sont avérées, participe à la réalisation d’un accès aux soins universels. Aujourd’hui, il est fortement recommandé la nécessité d’adopter une approche cohésive et intégrative des soins de santé, qui permette aux pouvoirs publics, aux professionnels et aux populations d’avoir accès à une Médecine Traditionnelle qui soit sûre, respectueuse, efficiente par rapport aux coûts et efficace.

Le Programme de l’OOAS pour la Médecine Traditionnelle, élaboré en 2007 ainsi que plusieurs instruments internationaux et régionaux, après avoir constaté la faiblesse de la prise en compte de la Médecine Traditionnelle dans les systèmes nationaux de santé, ont fait de pertinentes recommandations aux Etats, pour sa promotion et son intégration.

Au Sénégal, la problématique de l’intégration, n’a jamais fait été abordée très sérieusement du fait essentiellement de la faiblesse ou d’un manque d’engagement et / ou de volonté politique.

Quelques actions d’éclat sans lendemain, avaient permis d’engranger des acquis, notamment avec la création d’une structure d’impulsion et de coordination mais faute d’une véritable stratégie de pérennisation, se sont affaissés ou tout simplement remis en cause systématiquement.

Aujourd’hui, au regard des défis et enjeux de la Médecine Traditionnelle aux plans politique, économique, scientifique, culturel et en matière de santé publique, les nouvelles autorités sont invitées à accorder une attention toute particulière à ce sous-secteur. Il faut étudier les meilleurs moyens d’impliquer les véritables acteurs, en privilégiant une approche holistique, participative, pratique et pragmatique, basée sur l’humilité et le respect de l’autre. Eviter autant que faire se peut de refaire les mêmes erreurs du passé en adoptant un comportement élitiste allant dans le sens de vouloir confiner la Médecine Traditionnelle dans des sphères académiques.

Débattre et réfléchir sur la Médecine Traditionnelle, impliquent forcément les Praticiens de la Médecine Traditionnelle (PMT), les experts et responsables qui s’investissent dans la promotion des connaissances médicales traditionnelles.

Au moment où notre pays souffre d’une absence de cadre juridique et législatif relatif à l’exercice et à la pratique de la Médecine Traditionnelle, contrairement à la majorité des pays africains, nous lançons un appel pressant aux nouvelles autorités pour une correction de cet impair. La Médecine Traditionnelle, c’est à dire notre patrimoine thérapeutique, doit mériter de nos compatriotes, beaucoup plus d’égard, d’estime et de considération. Il faut la protéger et la préserver.

Le relèvement des défis sanitaires, invite à mettre en œuvre une synergie soucieuse au premier chef, d’articuler la recherche moderne à l’expertise locale dépositaire de solutions endogènes qui privilégient une souveraineté dans la quête du bien être sanitaire de nos populations.

Alioune AW,

Ancien Coordonnateur de la Cellule Médecine Traditionnelle, MSAS.

Keur Massar