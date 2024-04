Un mouvement demande la criminalisation des détournements de fonds

Lettre Ouverte aux Députés du Sénégal :

Proposition de Projet de Loi pour la Criminalisation des Détournements de Fonds Publics

Chers Députés du Sénégal,

Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous alerter sur une série de scandales financiers qui ont secoué notre pays ces dernières années. Ces affaires, parmi lesquelles figurent le scandale lié à la gestion des fonds COVID-19, l’affaire Bictogo, Prodac, la sur facturation du Ter, le scandale du Building Administratif, le scandale foncier, l’affaire Petro Tim, le scandale de la Poste, et tant d’autres dont les corps de contrôle de l’État ont publié des rapports.

Ces scandales révèlent l’ampleur de la corruption et du détournement de fonds publics qui gangrènent notre société. Des milliards ont été détournés aux dépens du bien-être et de la sécurité de notre population. Des responsables gouvernementaux et leurs complices ont profité de leur position pour s’enrichir illégalement, laissant notre peuple dans la misère et l’incertitude.

Nous croyons fermement que de tels actes doivent être considérés comme des crimes contre le peuple sénégalais et punis avec la plus grande sévérité. C’est pourquoi nous vous exhortons à soutenir notre proposition de projet de loi visant à criminaliser les détournements de fonds publics et à imposer des sanctions exemplaires jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

En adoptant cette proposition de projet de loi, vous enverrez un message clair selon lequel la corruption et le détournement de fonds publics ne seront plus tolérés au Sénégal. Vous affirmerez ainsi votre engagement à protéger les intérêts du peuple sénégalais et à défendre les valeurs de justice et d’intégrité.

Dans le cadre de notre mouvement « Sénégal Dignité Pour Tous », qui prône la transparence, l’équité et le respect des droits de chaque citoyen, nous appelons à une action déterminée pour mettre fin à ces pratiques néfastes et pour promouvoir une gouvernance responsable et au service du bien commun telle la volonté de son Excellence Mr Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Mr Ousmane Sonko.

Le peuple sénégalais compte sur vous pour faire respecter l’ordre et la justice.

Veuillez agréer, Chers Députés, l’expression de notre plus haute considération.

Djibril Gueye

Président Mouvement Sénégal Dignité pour Tous