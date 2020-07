Pluies diluviennes à Kolda : L’État vole au secours des sinistrés

Dans la commune rurale de Medina Elhadj (Kolda), les pluies diluviennes de la nuit du 14 au 15 juin 2020 ont causé d’importants dégâts dans trois villages. Sinthiang Lima, Saré Konko et Linkering sont les localité défigurées par ces fortes pluies. Ici des vivres sont détruits par l’eau aprés que la pluie ait emporté les toits des habitations. Les populations qui ont passé la nuit à la belle étoile, avaient leurs yeux pour constater les dégâts. Mémé des arbres fruitiers ont été déracinés par le vent violent qui accompagnait cette forte pluie. Un peu plus d’un mois aprés, l’État intervient en octroyant ces sinistrés des vivres composés de riz de qualité. Et c’est le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural qui distribue ce riz au nom de la république. Chaque village a reçu une tonne de riz. Ajouté à cela, un million de francs CFA a été distribué à ces villages en fonction de l’empleur des dégât. Moussa Baldé a transmis à ces populations le message de soutient et d’assistance du président Macky Sall. D’où les remerciements de ces bénéficiaires à l’endroit du ministre Moussa Baldé et du chef de l’État. Par ailleurs président du conseil départemental de kolda, le professeur Moussa Baldé a apporté un réconfort moral à ces populations du Kanfodian qui malgré ce sinistre, sont déjà engagées dans l’agriculture en cette période d’hivernage. A Sinthiang Lima, Moussa Baldé a offert aux femmes du village un moulin à céréales pour allègement des travaux féminins dans la préparation des repas à base de poudre de céréales.

ELHADJI MAEL COLY