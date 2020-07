Litige foncier à Pikine : Des jeunes de la localité offrent leur médiation…

Hier, une certaine presse a fait écho d’un bras de fer entre l’homme d’affaires et député (APR) Ibrahima Khalil Fall, par ailleurs, Maire de Keur Samba Kane (dep. Bambey) à la population de Pikine. Le nœud de la discorde, un terrain qui jouxte les cimetières de la localité.

Pour parer à d’éventuels débordements, certains jeunes de ce département viennent de monter au créneau : « A ce stade où nous sommes, il n’est pas préférable d’engager des batailles outre que celle contre la pandémie du Coronavirus ou Covid-19. Nous comptons accompagner davantage les populations à avoir la bonne information au sujet du terrain litigieux. Et l’Honorable député Ibrahima Khalil Fall et les responsables de cette fronde seront entendus pour trouver une solution à l’amiable. Il faut qu’on travaille pour éviter des affrontements (marches, soulèvements) qui peuvent être préjudiciables aux deux parties. On doit accepter de se parler pour éviter le pire » ,s’est expliqué Moustapha Cissé, responsable politique du parti présidentiel à Thiaroye/Gare, qui avait à ses côtés, d’autres avec qui, il partage la même cause comme Malal Diallo « Pithi »(APR, Djeddah Thiaroye/ Kao)et Mansour Ndiouck ( APR, Dalifort).