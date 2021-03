Plus de 5KG de drogue saisis par la Police…à Diourbel

La Brigade régionale des stupéfiants a démantelé trois réseaux présumés de trafiquants de chanvre indien et opéré une saisie de 5, 41 kilogrammes de cette drogue, renseigne l’agence de presse sénégalaise qui cite une source policière, reprise par PressAfrik.

Une des saisies a d’abord été opérée les 19 et 20 mars entre Ndindy (Touba) et Mbirkilane (Kaffrine) avec 6 blocs et demi de cannabis et 65 cornets du même produit d’un poids total de 4,98kg, a indiqué la source. Cette opération a été suivie de l’arrestation d’un individu le lendemain au quartier Keur Ckeikh de Diourbel avec 200 g et 5 cornets de chanvre indien. Une autre personne, présentée comme son fournisseur, est en cavale et est activement recherchée.

La Police a également mis fin aux agissements d’un autre réseau présumé entre Diourbel et Gossas les 24 et 25 mars avec 18 cornets de chanvre indien. Ces personnes ont été déférées au parquet pour association de malfaiteurs, détention de chanvre indien aux fins de trafic et blanchiment de capitaux. Elles sont également poursuivies pour détention aux fins d’offre ou de cession et détention pour usage.