Podor : Khalifa Sall ratisse large dans le fief de l’APR

Élargissement des bases de Taxaawu Sénégal à Podor : Khalifa Sall enrôle des jeunes dans le département de Podor et invite ses nouvelles recrues à un séminaire

Après Barthélémy Diaz qui avait récemment fait les yeux doux à la jeunesse du Fouta, et particulièrement celle du département de Podor, c’est au tour de l’ancien maire de la ville de Dakar et par ailleurs responsable moral de Taxaawu Sénégal d’aller à la conquête de cette frange importante de l’électorat.

Des jeunes résidents ou ressortissants des communes de Mbolo Birane Diallo, responsable des jeunes « And liggueyel Khalifa » de Galoya, I. Ly, « Diappalé Khalifa », commune de Dodel S.B , de Fanaye, H. khassoum, responsable femmes Taxaawu, de Guédé Village, M.Thiello et de Podor, O .Sy , ont pris le parti d’accompagner Khalifa Sall dans son entreprise politique. En effet, diplômés – chômeurs, sans emploi ou sous employés, ces jeunes issus du Fouta Toro ont pris langue avec l’ancien édile de la ville de Dakar dans la perspective d’un avenir plus radieux selon les propos de certains d’entre qui nous ont joint.

A les en croire, c’est une situation difficile qu’ils vivent depuis des années. En l’absence de financements adaptés pour les uns et d’insertion professionnelle pour les autres malgré le potentiel économique agriculture, élevage, artisanat existant dans leur terroir, ils broient du noir dans une conjoncture stressante.

« Nous avons décidé de travailler avec Khalifa Sall et Taxaawu Sénégal dont le projet de société nous a convaincu », a expliqué l’un de ces jeunes au téléphone qui nourrit un grand espoir à travers cette collaboration. Et d’enchainer que Taxaawu Sénégal va étendre ses tentacules sur tout le territoire du département de Podor. Dans cette dynamique, ces nouveaux membres de Taxaawu Sénégal vont prendre part, à partir de ce mardi à Saly (Mbour), à un séminaire organisé par ledit mouvement.

Avec comme thème : « Plan d’actions et propositions pour la tournée nationale. Quelle stratégie pour 2024 et emploi des jeunes », ces jeunes de Podor auront certainement l’opportunité de passer en revue avec les responsables de Taxaawu Sénégal, les difficultés d’insertion auxquelles, ils sont en butte. Mieux, ils informent qu’ils vont proposer à Khalifa Sall et Cie des axes et propositions de renforcement et d’élargissement des bases du mouvement dans le département de Podor.

Pour rappel, ces premiers jalons d’une offensive de Taxaawu Sénégal, annoncée large et massive dans cette contrée du Fouta, survient dans un contexte où la mouvance présidentielle est traversée par des querelles entre ténors locaux du parti au pouvoir que rien ne justifie. Au sortir des dernières élections locales et législatives, on pensait que la hache de guerre était enterrée entre leaders du département.

Que nenni ! regrette un militant du parti présidentiel. Suffisant pour jeter dans la gueule du loup, tous ses jeunes désespérés qui ne savent plus à quel leader se fier.

Pour rappel, à la veille des dernières législatives, les principaux leaders du département que sont Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne avaient multiplié les gestes amicaux, signe de leur unité retrouvée.

Mais la réalité semble reprendre le dessus .Ce que guette manifestement , une opposition à l’affût Un homme avertit en vaut deux .

Correspondance particulière de Abou KANE