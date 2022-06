Popenguine : Les chrétiens invités au respect du «parcours du pèlerin»

Le directeur adjoint des Œuvres diocésaines, Père Paul Mandinka, a appelé les chrétiens attendus au pèlerinage marial de Popenguine à respecter le parcours du pèlerin constitué de cinq étapes, rapporte L’As. «Le Pèlerinage est une démarche spirituelle constituée d’un parcours qu’on appelle le Parcours du Pèlerin. Ce dernier est à respecter par tous les pèlerins qui arrivent à Popenguine. Ils doivent d’abord se confesser, participer à une célébration eucharistique, faire l’adoration, prier sur la Vierge Marie et faire des rencontres fraternelles», a-t-il dit.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée par le Comité national d’organisation du Pèlerinage marial de Popenguine, le religieux a soutenu qu’un pèlerin ne peut pas aller à Popenguine et rentrer sans participer à une célébration eucharistique qui est le centre et le sommet de la vie chrétienne. C’est pour cette raison, selon lui, que ces célébrations ont été multipliées pour permettre à toutes les générations, des plus âgés aux plus petits, d’avoir le temps de prier avec Dieu, précisant que «ce sont ces cinq étapes qui rythment le pèlerinage».

Il a rappelé que cet événement est aussi constitué de messes et de moments d’enseignements. Pour cette 134e édition, le thème porte sur : «L’amour familial, vocation et chemin de sainteté», selon l’abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, le directeur des œuvres Diocésaines.