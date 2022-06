Manif du 8 juin : Macky 2012 parle d’appel « irresponsable » et « anti républicain »

La coalition Macky 2012 félicite son Excellence le Président Macky Sall pour l’équilibre dans la confection des listes concernant les élections législatives et salue la discipline qui règne au niveau de la mouvance présidentielle.

Les leaders de Macky 2012 se retrouvent totalement et entièrement dans les choix du Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, par ailleurs Président de la Coalition Macky 2012.

Une fois de plus, les leaders de Benno Bok Yaakaar ont encore prouvé à suffisance qu’ils sont uniquement mus que par l’intérêt général au détriment de l’intérêt personnel. Alors que dans d’autres coalitions de l’opposition, certains leaders se « crêpent le chignon » pour des stations de confort et de sinécures. Au regard de toutes ces considérations, les sénégalaises et sénégalais sont appelés à les sanctionner négativement au soir du 31 juillet.

Le peuple sénégalais restera sourd à l’_ à la révolte par des leaders qui se voient défaits d’avance. Car ceux qui appellent à manifester dans la rue n’exposeront jamais leur progéniture et ont pour objectif de sacrifier la vie d’honnêtes citoyens pour des intérêts individuels et bassement vils et personnels.

Les leaders de Macky 2012 invitent les sages du conseil constitutionnel à ne pas se laisser impressionner par des aventuriers ni à se laisser dicter par une partie de la société civile sur la conduite à tenir dans un pays profondément enraciné dans la culture démocratique et républicaine.

Les leaders de Macky 2012 rappellent que les leaders de Yewi ont avoué leur incompétence et inexpérience en matière électorale et doivent par conséquent payer leurs erreurs et subséquemment les assumer.

Les leaders de Macky 2012 se réjouissent du choix porté sur la coordinatrice de la coalition Macky 2012 Mme Adji Diarra Mergane Kanouté, investie sur la liste nationale pour le compte de ladite coalition.

En outre, les leaders de Macky 2012 saluent le leadership de son Excellence le Président Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine pour ses initiatives pertinentes, opportunes et profitables à l’Afrique et son déplacement en Russie en est une belle illustration avec la recherche de solutions pour mettre fin à la crise dont les conséquences affectent le panier de la ménagère.

Les leaders ont réaffirmé leur engagement aux côtés de son Excellence le Président Macky Sall et sont déterminés à lui donner une majorité confortable à l’assemblée nationale au soir du 31 juillet 2022.

Pour la Coordination Nationale de Macky2012

Sergine Bassirou Diakhaté

Membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales

Conseiller Municipal à Touba