Port de Dakar : L’intersyndicale répond à la direction

L’Intersyndicale des Travailleurs du Port Autonome de Dakar a réagi à la sortie de la direction générale du port après son communiqué conjoint. Les travailleurs du port tiennent à rappeler, de manière claire et ferme, que « leurs préoccupations ne sont ni le fruit d’une manipulation ni d’une ingérence quelconque, mais le résultat d’une observation rigourcuse des pratiques en cours et du respect scrupuleux des lois et règlements de notre pays ».

Selon les syndicats qui se sont rebellés contre le directeur général pour décrier sa gestion portuaire, il est inadmissible que le Directeur Général persiste à minimiser les irrégularités que nous avons relevées dans le marché de prestation intellectuelle lié à l’audit du fichier du personnel. « Nous rappelons que le conflit d’intérêts notoire, la violation du code des marchés publics, et celle de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics sont des faits établis. Nous ne permettrons à personne de bafouer ces principes fondamentaux, sous aucun prétexte ».

Pour ce qui est du non-respect des droits des travailleurs, l’intersyndicale rappelle que le maintien de la suspension des contrats, en violation des dispositions du code du travail, malgré nos mises en garde, constitue une atteinte grave aux droits des travailleurs. « Une décision injuste et discriminatoire qui ne fait qu’accentuer les tensions sociales au sein de l’entreprise ». Selon eux, Waly Diouf Bodian semble oublier que « les travailleurs qu’il traite avec tant de mépris sont la colonne vertébrale de cette institution ».

Les syndicats, selon Dakaractu, appellent la direction à la responsabilité car, ils ne sont pas des obstacles à la bonne gouvernance, mais bien au contraire. « Nous sommes les garants du respect des droits des travailleurs et des lois en vigueur. Le Directeur Général aurait tout à gagner à collaborer avec nous, plutôt que de s’enfermer dans une posture d’arrogance et de mépris. Nous rappelons que la gestion des ressources humaines n’est pas une affaire privée, mais une question d’intérêt général qui mérite transparence, dialogue et respect des règles ».

Campant toujours sur leur position, les syndicats du port informent l’opinion nationale et internationale que l’audit des ressources humaines du port autonome de Dakar est une vieille doléance des syndicats. « Nous réitérons notre exigence d’arrêter immédiatement cet audit entaché d’irrégularités et de relancer un autre audit qui soit conforme aux lois et règlements en vigueur. Nous exigeons également la levée de la suspension des contrats à durée déterminée et le rétablissement de tous les impactés dans leurs droits » précise l’Intersyndicale des Travailleurs du Port Autonome de Dakar qui « ne compte pas se laisser intimider par des accusations infondées ».