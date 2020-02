Me Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS) et ancien Président de la République mérite tous les honneurs. Tout le monde peut lui reconnaître son parcours infatigable, d’avoir été l’homme qui a combattu partout en Afrique et à travers le monde pour promouvoir la démocratie. Me Abdoulaye Wade peut se targuer en sa qualité d’ancien Président de la République d’avoir ouvert de nombreux chantiers au Sénégal.

C’est grâce à ses projets généreux de placer le Sénégal sur les rampes du développement et de désengorger Dakar qui étouffait qu’ont été érigées les idées de construction de nouvelles autoroutes et d’autres édifices. Me Abdoulaye Wade a eu la générosité de construire un nouvel aéroport international à Diass à la place de celui international Léopold Sédar Senghor à Dakar qui ne présentait plus de garanties de sécurité à cause de l’engorgement qu’il y a à son alentour. Tous les hommages à Me Abdoulaye Wade pour avoir contribué grâce à son combat infatigable à l’avènement de la démocratie et d’une ère nouvelle en Afrique, même si lors de son exercice au pouvoir, la bonne gouvernance n’a toujours pas été au rendez-vous. Rendons toutefois à Me Abdoulaye Wade ce qu’il mérite.

Diamnadio n’aurait jamais été une nouvelle ville, pôle d’attraction et de développement pour le Sénégal, si cela n’avait été une des merveilleuses idées du Président Abdoulaye Wade. Pourquoi avoir l’orgueil de le taire et d’attendre sa disparition dont seul Dieu sait, pour enfin lui rendre l’hommage qu’il mérite. Non, c’est de son vivant que cela doit se faire. La plus grande injustice, la plus grande insulte à l’histoire ne se feront que si Me Abdoulaye Wade ne bénéficie aujourd’hui de tous les hommages dont il mérite. Si Macky Sall pense aujourd’hui construire un stade de football de dimension mondiale à Diamnadio, y édifier d’autres infrastructures, c’est grâce à Me Abdoulaye Wade qui a tracé la voie.

Répétons-le encore une fois, c’est de son vivant que Me Abdoulaye Wade doit être honoré. De son vivant, un monument- à la hauteur de ce grand homme pour le Sénégal, l’Afrique doit porter son homme. Quel joli hommage et quelle belle reconnaissance que le Sénégal lui devra alors. Le Président Macky Sall aurait été bien inspiré, s’il lui parvenait l’idée de baptiser le nom du futur stade olympique de Diamnadio au nom de Me Abdoulaye Wade ou pourquoi pas lui donner le nom de cette nouvelle ville du Sénégal. Une nouvelle ville dont tout le mérite revient à Me Abdoulaye Wade.

La rédaction de Xibaaru