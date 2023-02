Pr Kitane : « La presse sénégalaise est orpheline de grands journalistes »

Le mythe de la liberté de la presse : « ku ëmb sa sanxàl ëmb sa kersa »

La profession de journaliste est noble non pas parce qu’elle mène à tout ou permet d’ouvrir toutes les portes, mais parce qu’elle n’est pas un métier. Métier est entendu ici au sens d’une une activité (le plus souvent manuelle) dont on tire les moyens de subsistance. Quand la presse enrichit peut-elle encore être libre ? Quand la presse mène au pouvoir peut-elle encore être l’œil du peuple ?

La presse doit effectivement être l’œil du peuple, mais un œil qui voit mieux que celui du peuple ; un œil qui pense ce que le peuple voit et qui fait voir ce que le peuple pense. Or le pouvoir (qu’il soit économique, spirituel ou religieux) est comme le soleil : plus on s’y approche, moins on le voit et moins on voit le reste de l’univers, car il crève la vue. Les journalistes sont parfois comme les intellectuels : leur confort intellectuel ou matériel leur fait perdre le sens des profondes et douloureuses réalités du peuple. Le peuple qui est asphyxié par la misère et qui ne peut pas se faire entendre est laissé à lui-même ; le peuple qui crie sa douleur dans la solitude (les vrais problèmes sont largement noyés dans des considérations politiques) ; le peuple qui manque « d’éducation » à la démocratie, aux media, à la consommation de la parole publique est méchamment snobé. Il est laissé à la merci des charlatans, des politiciens et des arnaqueurs. Que vaut une telle presse ?

Quand la presse devient un ascenseur social, la vérité devient un cadavre ayant pour tombeau les salles de rédaction. Nous ne sommes pas en train de dire que le journaliste ne peut pas s’enrichir, ce que nous voulons dire, c’est qu’il ne peut s’enrichir par le pouvoir : c’est contre-nature et, à la limite, blasphématoire. Car l’âme rationnelle du peuple est à chercher entre l’école et la presse. Un peuple sans école est effectivement un corps sans âme : il en est de même d’un peuple sans presse libre. La presse sénégalaise est orpheline de grands journalistes, l’école de grands enseignement (comme ceux que nous avions); et naturellement, le pays de grands hommes d’Etat. La profession de journaliste est comme celle de l’enseignant une passion (l’étymologie du mot est éloquente), un sacerdoce que ne peuvent supporter que les hommes de devoir. La richesse d’un homme de media proche du pouvoir n’est pas un trophée. Le véritable trophée est la réussite à la fois sociale, professionnelle et citoyenne d’un homme de media qui entretient avec le peuple un contrat de confiance.

Partir de rien, se faire dans la transparence et la dignité, c’est le vrai paradis des hommes dignes, de ceux qui ont la « grandeur nature ». La photo du Président est accrochée au-dessus du bureau des fonctionnaires par ce qu’elle symbolise : devenir Président de la république, c’est le résultat d’un long travail, de sacrifices énormes, d’une confiance accordée par des millions de citoyens. Celui-là doit être honoré, publié, magnifié et ce, quelle que soit la modicité de son travail en tant que président. Mais la photo d’un homme riche ? Vraiment ? Qui pour célébrer un homme riche sinon les flatteurs qui ont besoin de ses libéralités pour vivre ? Les grands hommes dont les photos inondent l’espace public sont morts pauvres et seuls. Ils sont partout parce qu’ils sont dans le cœur et l’esprit de tout un chacun.

Si comme le dit Hegel, l’histoire universellement est tellement « occupée » à réaliser les grands desseins qu’elle n’a pas le temps de s’arrêter sur les sorts individuels, pourquoi l’histoire d’un peuple devrait-elle s’intéresser aux plaisirs d’un individu ? L’homme qui construit son paradis au milieu de l’enfer a certes du mérite, parce qu’il est ingénieux, mais que dire de celui qui travaille à faire de l’enfer des autres un début de paradis ?

La presse doit vivre, elle doit avoir les moyens de sa propre survie, mais où les trouver ?

L’œil est arrosé par le même sang qui irrigue le cerveau : la force de la presse, c’est le peuple. Le peuple doit acheter le journal me rétorquera-t-on de l’autre côté. Oui, c’est tout à fait exact, mais pour que le peuple s’intéresse au journal, il faut que celui-ci soit suffisamment riche pour l’attirer. Une presse dans un pays comme le Sénégal doit être au service de l’éducation, elle doit en être l’appoint. La presse sénégalaise doit quitter le confort de la politique pour investir d’autres réalités, d’autres priorités d’autres univers. Une presse écrite et audiovisuelle inféodée aux réseaux sociaux est le symptôme d’une innommable perversion.

Alassane K. KITANE